"Зенит" рассматривает Янне Андерссона на пост главного тренера клуба

Действие контакта с Сергеем Семаком закончится летом 2020 года.

Футбольный клуб "Зенит" проявлял интерес к тренеру сборной Швеции, сообщило издание Fotbollskanalen. По сообщениям СМИ, сине-бело-голубые могут рассматривать Янне Андерссона в качестве кандидата на роль наставника.

Андрерссон стал главным тренером шведской сборной в 2016 году. За это время команде удалось удержать немало побед: сборная дошла до четвертьфинала на ЧМ-2018 в России, а также вышла в финал на Евро-2020.

Тренер пока не комментировал информацию о переговорах с "Зенитам". По его словам, ему нравится работать со сборной Швеции. Кроме того, контракт действует до 2022 года.

Контракт с Сергеем Семаком истекает летом 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экс-наставник "Зенита" может возглавить "Фиорентину".

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