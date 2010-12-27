Экс-наставник "Зенита" может возглавить "Фиорентину"

Помешать сделке могут высокие запросы Лучано Спаллетти по зарплате.

Экс-наставник "Зенита" Лучано Спаллетти ведет переговоры с руководством итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает портал Football Italia.

Итальянцы хотят уволить нынешнего главного тренера Винченцо Монтеллу. Под его руководством команда выиграла лишь один из пяти последних матчей. После 12 туров "Фиорентина" находится на девятом месте в турнирной таблице.

Помешать сделке могут высокие запросы Спаллетти по зарплате. Примечательно, что 60-летний футбольный тренер находится без работы после окончания прошлого сезона, однако у него заключен контракт с "Интером" до 2021 года. За тренера придется выплатить значительную компенсацию.

Напомним, Лучано Спаллетти был главным тренером "Зенита" с 2009 по 2014 гг. За это время петербургский клуб дважды становился чемпионом России и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Зенит" победил после четырех поражений подряд.

Фото: fc-zenit.ru