Баскетбольный клуб "Зенит" победил после четырех поражений подряд

Петербургскому клубу удалось уйти вперед на 9 очков.

В воскресенье, 10 ноября, в Северной столице завершилась игра между баскетбольными клубами "Зенит" и "Енисей". Петербургская команда обыграла соперника со счетом 89:80. Для сине-бело-голубых это стало первой победой за последние пять матчей.

"Енисей" считается одной из самых серьезных команд в Единой лиге ВТБ. Сначала гости лидировали, однако потом на поле вышел игрок "Зенита" Остин Холлинз и принес клубу 6 очков подряд. К концу десятиминутке петербургский клуб уступал с небольшим отрывом. Во второй четверти ситуация изменилась и "Зенит" ушел на перерыв с "+13". Сине-бело-голубые продолжили играть в том же темпе и смогли обыграть команду из Красноярска.

"Когда ты проигрываешь столько матчей дома, ты не можешь контролировать свои мысли, ты начинаешь думать ,что играешь хуже, чем оно есть на самом деле. И тогда начинают случаться серии поражений… <...> Но мы все - и игроки, и штаб -- верим в то, что мы делаем. верим на 100% в свою ежедневную работу. Надеюсь, что в скором времени мы будем показывать еще более хороший баскетбол", - сказал тренер "Зенита" Жоан Плаза.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам показали новые "зенитовские" автобусы.

Фото: пресс-служба БК "Зенит"