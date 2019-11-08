Петербуржцам показали новые "зенитовские" автобусы. Вот как они выглядят

Лазурный транспорт отправится на маршруты в экспериментальном порядке завтра.

Вчера, 7 ноября, в городе анонсировали экспериментальный запуск автобусов лазурного цвета, над дизайном которого работал ФК "Зенит". Транспорт в "форме" петербургских футболистов представили сегодня в центре города. Цвет для автобусов выбрали сами петербуржцы: в минувшем августе "Организатор перевозок" выяснил предпочитаемый вариант в опросе на своем сайте и в соцсетях. Желтый, белый, сине-голубой и цвет морской волны уступили узнаваемому футбольному лазурному.

Внутри "зенитовцы" на колесах похожи на своих городских коллег белого цвета: комфортный салон, яркие поручни, места для инвалидных и детских колясок с ремнями безопасности. Автобусы низкопольные, что создает дополнительный комфорт для использования транспорта маломобильными гражданами.

С завтрашнего дня два лазурных автобуса поедут пробовать петербургские дороги. Один отправится по маршруту №1, второй – по №3. Маршруты были выбраны для новичков неслучайно: первый символизирует номер победителей, а тройка похожа на букву "З", "Зенит". Петербуржцы смогут прокатиться на "зенитовцах" и проголосовать в новом опросе "Организатора перевозок", вписываются ли лазурные автобусы в городскую стилистику. Итоги эксперимента помогут выбрать новый единый цвет для петербургского транспорта в 2020 году.

А вот все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге.

Фото: Piter.TV