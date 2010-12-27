Маршрут построен? Все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге

Что такое транспортная реформа? Собрали для вас полную информацию о грядущих изменениях в сфере общественного транспорта в Петербурге.

В июле 2020 года Петербург планирует провести транспортную реформу. Согласно документам, опубликованным на сайте администрации, из города исчезнут маршрутки сразу по 278 рейсам. Изменения затронут центр Петербурга и его окраины. Заменить маршрутки хотят 97 муниципальными маршрутами. Еще 60 существующих маршрутов изменят путь следования, чтобы захватить часть пассажиров, которые лишатся маршруток.

Предлагаем ознакомиться с маршрутами.

Файл также можно скачать в формате pdf, где каждый маршрут прорисован отдельным слоем. Добавляя или исключая слои, можно посмотреть трассу одного или нескольких маршрутов.

Маршрутки, подлежащие отмене

Если реформа будет принята, то из города исчезнут почти 300 маршрутов, почти все коммерческие. Однако, изменения затронут и муниципальный транспорт. Перестанут ходить автобусы №№ 19, 21, 29, 32, 44, 54, 64А, 84ш, 99ш, 103, 168, 169А, 187А, К-39, 134Ш. И троллейбусы №№ 1, 34, 42. Этой реформой городские власти хотят исключить дублирование маршрутов и провести оптимизацию транспортной сети. С полным списком отменяемых маршрутов можно ознакомиться здесь.

Перечень маршрутов регулярных перевозок, подлежащих изменению

Для некоторых маршрутов также предполагается изменение трассы на постоянной основе. Список этих маршрутов позволяет выявить тотальную ставку на автобусы в качестве главного типа наземного транспорта. Вместо тесных и душных "Пазиков" городские власти обещают большие автобусы с низким полом, плавным ходом, кондиционерами. Транспорт будет оснащен "умной" системой информирования и возможностью льготной оплаты проезда. Список измененных маршрутов.

Перечень маршрутов регулярных перевозок, подлежащих установлению

В результате проведения реформы, маршрутная сеть Петербурга сократится очень существенно, так как на почти 300 отменяемых маршрутов приходится всего 96 новых. С полным списком новых маршрутов можно ознакомиться здесь.

В это же время УФАС Петербурга начало проверку транспортной реформы.

Фото, скриншоты, документы:gov.spb.ru;orgp.spb.ru; Piter.TV