УФАС Петербурга начало проверку транспортной реформы

В ходе реформы предполагается сокращение ряда автобусных маршрутов.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу решило проверить транспортную реформу. Об этом сообщил "Коммерсант".

Исполнительные органы власти города по итогам проверки могут получить предостережение перед аукционом в рамках реформы. В УФАС считают, что данное изменение сократят конкуренцию на рынке пассажирских перевозок.

В ходе реформы предполагается сокращение ряда автобусных маршрутов. Также будут предъявлены и новые требования к транспорту. Расходы на нововведения заложили в бюджет на следующий год.

Ранее стало известно, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга.

Фото: Piter.TV