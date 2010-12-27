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Стали известно, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга
Сегодня, 19:49
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nadezhda_sib

Стали известно, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга

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В Северной столице пройдет транспортная реформа.

В июле 2020 года в Петербурге закроют 237 "коммерческих" маршрутов. Накануне, 31 октября СПб ГКУ "Организатор перевозок" опубликовал полный список номеров общественного транспорта, который исчезнет с городских улиц. 

Вместо закрываемого "коммерческого" транспорта по его направлениям будет курсировать "социальный". Эта информация также отражена в опубликованной таблице, всего заменят 68 маршрутов. 

В следующем году в Петербурге пройдет транспортная реформа, она обойдется в 11,3 млрд рублей. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в автобусах введут бескондукторную систему. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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