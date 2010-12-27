Транспортная реформа в Петербурге будет стоить 11,3 млрд рублей.

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Петербурге введут в автобусах бескондукторную систему. Об этом заявил заместитель председателя комитета финансов Сергей Макеев.

Соответствующую реформу обсудили на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту.

Напоним, что в петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о том, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к государственным испытаниям.

Фото:Piter.TV