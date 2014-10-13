Новый автобус №293 заменит маршрутку К-193

Пассажиры смогут воспользоваться автобусом с 1 апреля.

С начала апреля на дороги Петербурга выйдет новый автобус №293, который заменит маршрутку К-193. Автобус свяжет микрорайон "Новая Охта" с Калининским, Выборгским и Приморским районами и обеспечит перевозку пассажиров к станциям метро "Академическая" и "Пионерская".

Трасса нового маршрута пройдет по Пискарёвскому проспекту, проспекту Науки и Светлановскому проспекту, соединим тем самым крупные пересадочные узлы и точки притяжения горожан.

Для пассажиров подготовят 25 новых автобусов среднего класса вместимостью до 50 пассажиров. Водители начнут работу с 5:30, последний рейс уйдет в 23:50. В часы-пик время ожидания составит 10 минут.

Фото: Piter.tv; Начальник транспортного цеха / телеграм