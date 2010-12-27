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На улицы Петербурга в экспериментальном режиме выйдут автобусы цветов "Зенита"
Сегодня, 19:10
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nadezhda_sib

На улицы Петербурга в экспериментальном режиме выйдут автобусы цветов "Зенита"

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Если эксперимент окажется удачен, ярко-лазурный может стать новым единым цветом общественного транспорта.

С 9 ноября в Петербурге запустят два автобуса, покрашенные в цвета футбольного клуба "Зенит". Цвет для общественного транспорта выбрали по результатам голосования горожан, сообщили в Смольном. 

Опрос был запущен в августа 2019 года на сайте и в социальных сетях "Организитора перевозок". Петербуржцы смогли выбрать между сине-голубым цветом, цветом морской волны, ярким лазурным и белым с желтым. Около 40% предпочли ярко-лазурный цвет. Всего в голосовании приняли участие почти 25 тыс. человек. 

После того, как был определен лидер, "Зенит" помог разработать дизайн-проект для оформления автобусов. Также футбольный клуб стал спонсором оклейки двух транспортных средств "Пассажиравтотранса". 

В экспериментальном режиме в новом цвете запустят автобусы №1 и №3. Петербуржцы смогут оценить на сайте "Организатора перевозок", насколько они вписываются в стилистику города. После этого в 2020 году будет ясно, станет ли ярко-лазурный новым единым цветом для общественного транспорта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга

Фото: "Пассажиравтотранс"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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