На улицы Петербурга в экспериментальном режиме выйдут автобусы цветов "Зенита"

Если эксперимент окажется удачен, ярко-лазурный может стать новым единым цветом общественного транспорта.

С 9 ноября в Петербурге запустят два автобуса, покрашенные в цвета футбольного клуба "Зенит". Цвет для общественного транспорта выбрали по результатам голосования горожан, сообщили в Смольном.

Опрос был запущен в августа 2019 года на сайте и в социальных сетях "Организитора перевозок". Петербуржцы смогли выбрать между сине-голубым цветом, цветом морской волны, ярким лазурным и белым с желтым. Около 40% предпочли ярко-лазурный цвет. Всего в голосовании приняли участие почти 25 тыс. человек.

После того, как был определен лидер, "Зенит" помог разработать дизайн-проект для оформления автобусов. Также футбольный клуб стал спонсором оклейки двух транспортных средств "Пассажиравтотранса".

В экспериментальном режиме в новом цвете запустят автобусы №1 и №3. Петербуржцы смогут оценить на сайте "Организатора перевозок", насколько они вписываются в стилистику города. После этого в 2020 году будет ясно, станет ли ярко-лазурный новым единым цветом для общественного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, какие маршрутки исчезнут с улиц Петербурга.

Фото: "Пассажиравтотранс"