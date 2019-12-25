Маршрутку К-10 в Петербурге заменит автобус №275

Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса, которые смогут взять на борт одновременно 80 пассажиров.

В понедельник, 28 февраля, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что 15 июля на дороги петербурга выйдет новый автобусный маршрут.

Новый магистральный маршрут № 275 будет проложен по улицам Выборгского, Калининского, Петроградского и Василеостровского районов и заменит коммерческую маршрутку К-10. Так, автобусы пойдут от метро "Василеостровская" мимо "Петроградской", "Лесной", "Политехнической". Конечным пунктом маршрута станет Придорожная аллея

Маршрут будут обслуживать автобусы большого класса, рассчитанные на 80 человек. В часы "пик" интервалы между автобусами составят до 15 минут, в обычное время – до 20 минут.

Фото: Piter.tv