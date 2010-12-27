Сердар Азмун забил первый гол в матче "Зенит" - "Рубин"

На восьмой минуте счет составляет 1:0.

Уже в первом тайме, на восьмой минуте, нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун закинул первый мяч в сетку "Рубина". Реализовать гол ему удалось после паса от Кузяева. Мяч попал в левый угол. Счет 1:0 в польщу "Зенита".

Напомним, что в субботу, 23 ноября, в 14:00 начался матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги , на котором встретились петербургский "Зенит" и казанский "Рубин". Игра проходит на стадионе "Центральный" в городе Казань.

Ранее мы публиковали стартовый состав "Зенита".

Фото: ФК "Зенит".