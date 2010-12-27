Дзюба в Instagram поздравил маму с праздником

Сегодня по всей России отмечается День матери.

Игрок "Зенита" Артем Дзюба поздравил свою маму с Днем матери. Футболист опубликовал фото с родителями в Instagram.

"Спасибо тебе за все!" - написал нападающий клуба.

Также в социальной сети к поздравлениям присоединился Александр Розенбаум, он назвал праздник "замечательным".

"Здоровья вам, удачи вам, и самое главное - здоровья и удачи вашим деткам", - сказал музыкант.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском роддоме родилось шесть пар двойняшек за неделю.

Фото: Артем Дзюба / Instagram