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Дзюба в Instagram поздравил маму с праздником
Сегодня, 20:13
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nadezhda_sib

Дзюба в Instagram поздравил маму с праздником

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Сегодня по всей России отмечается День матери.

Игрок "Зенита" Артем Дзюба поздравил свою маму с Днем матери. Футболист опубликовал фото с родителями в Instagram.

"Спасибо тебе за все!"

- написал нападающий клуба. 

Также в социальной сети к поздравлениям присоединился Александр Розенбаум, он назвал праздник "замечательным". 

"Здоровья вам, удачи вам, и самое главное - здоровья и удачи вашим деткам",

- сказал музыкант.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском роддоме родилось шесть пар двойняшек за неделю

Фото: Артем Дзюба / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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