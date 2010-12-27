Дзюба в Instagram поздравил маму с праздником

Игрок "Зенита" Артем Дзюба поздравил свою маму с Днем матери. Футболист опубликовал фото с родителями в Instagram.
"Спасибо тебе за все!"
- написал нападающий клуба.
Также в социальной сети к поздравлениям присоединился Александр Розенбаум, он назвал праздник "замечательным".
"Здоровья вам, удачи вам, и самое главное - здоровья и удачи вашим деткам",
- сказал музыкант.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском роддоме родилось шесть пар двойняшек за неделю.
Фото: Артем Дзюба / Instagram
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