Макаров прокомментировал создание групп по проверке городских и областных профсоюзов

Спикер анонсировал неторопливую и дотошную работу.

Не так давно комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа решила создать рабочую группу для проверок деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти. На сегодняшнем заседании петербургского законодательного собрания депутат Вячеслав Макаров прокомментировал эту идею.

По словам Макарова, деятельность рабочей группы решили начать по многочисленным обращениям граждан. Группа будет анализировать работу профсоюзов по нескольким направлениям, в том числе, социальной защите, деятельности работодателей и их исполнении федерального и регионального законодательства. Также не останется без внимания вопрос управления собственностью и выполнения трехстороннего соглашения.

В эту рабочую группу вошли представители всех фракций, впереди целенаправленная, неторопливая, но дотошная работа. Эти рабочие группы, я убежден, будут созданы во многих регионах Российской Федерации, так как это волнует большинство наших избирателей. – отметил Макаров.

Также мы писали, что ЗакС Петербурга не будет увеличивать объем средств на зимнюю уборку.

Фото: assembly.spb.ru