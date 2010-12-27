ЗакС Петербурга не будет увеличивать объем средств на зимнюю уборку

В бюджет заложено 3 миллиарда рублей.

Депутаты на заседании ЗакСа отклонили поправку в бюджет, которая касается увеличения финансирования на зимнюю уборку города. Инициатором поправки является депутат Оксана Дмитриева.

Дмитриева считает, что 3 миллиарда рублей – недостаточная сумма, так как парк техники для уборки не обновляли уже десять лет. Также депутат отметила, что хорошо было бы задуматься о допфинансировании специалистов ручного труда еще до того, как выпадет снег.

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что Смольный не поддерживает данную поправку.

Власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство.

Фото: Piter.TV