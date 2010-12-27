Власти Петербурга в 2020 году намерены увеличить субсидии на благоустройство

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил же увеличить доходы на 10 млрд рублей, а расходы на 26,3 млрд рублей.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что Петербург может увеличить субсидии на благоустройство в следующем году. Соответствующую поправку рассматривают в ЗакСе.

С предложением увеличить в 2020 бюджет на благоустройство выступил вице-губернатор Евгений Елин. Ранее Смольный отметил, что в следующем году основными параметрами проекта бюджета будут доходы, расходы и дефицит.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на эту инициативу предложил увеличить доходы на 10 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в октябре иностранцам выдали 28,5 тысячи электронных виз в Петербург.

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