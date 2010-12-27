В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в октябре иностранцам выдали 28,5 тысячи электронных виз в Петербург. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента Сергея Беляева.
Как оказалось, большая часть электронных виз выдана гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. Директор Второго европейского департамента отметил, что при оформлении документа появились технические сложности.
"Путаница пока имеет место быть. Но это, уверен, на начальной стадии. По мере того, как люди привыкнут к этой системе, она будет работать все лучше и лучше",
—сказано в сообщении.
Электронную визу в Петербург могут получить жители 53 стран, однократная электронная виза оформляется бесплатно на срок 30 дней. На территории России по ней можно находиться не более 8 суток.
Ранее мы сообщали о том, что генконсульство Финляндии рекомендует петербуржцам заранее записываться на визу.
Фото:pixabay
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