Причем больше всего – гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что в октябре иностранцам выдали 28,5 тысячи электронных виз в Петербург. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на директора Второго европейского департамента Сергея Беляева.

Как оказалось, большая часть электронных виз выдана гражданам Эстонии, Латвии и Финляндии. Директор Второго европейского департамента отметил, что при оформлении документа появились технические сложности.

"Путаница пока имеет место быть. Но это, уверен, на начальной стадии. По мере того, как люди привыкнут к этой системе, она будет работать все лучше и лучше", —сказано в сообщении.

Электронную визу в Петербург могут получить жители 53 стран, однократная электронная виза оформляется бесплатно на срок 30 дней. На территории России по ней можно находиться не более 8 суток.

Ранее мы сообщали о том, что генконсульство Финляндии рекомендует петербуржцам заранее записываться на визу.

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