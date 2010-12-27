Генконсульство Финляндии рекомендует петербуржцам заранее записываться на визу

В Новогодние праздники в Финляндию ожидается большой наплыв туристов.

Генеральное консульство Финляндии предупредило петербуржцев, что из-за туристического сезона на Новогодние праздники увеличится срок получения визы. Поэтому они настоятель не рекомендуют затягивать предоставление документов. Об этом они сообщили на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Записаться на подачу документов можно через сайт визового центра.

При этом напомним, что с первого сентября этого года для получения финской визы теперь необходимо предоставить документы, подтверждающие цель поездки, а также подтвердить финансовую состоятельность туриста.

Ранее мы сообщали, что с февраля следующего года жители Северной столицы могут получить финскую визу на пят лет.

Фото: pixabay.com