В Петербурге разрешат оформлять финскую визу на 5 лет

Кроме того, с 11 ноября Финляндия поменяет внешний вид визовой наклейки.

В четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге с февраля можно будет оформить финскую визу на 5 лет. Об этом сообщила начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Северной столице Аннели Нуммелин.

Нуммелин отметила, что петербуржцы смогут подавать документы на визу за 6 месяцев до поездки. Именно это и повысит шансы горожан на приобретение пятилетней визы.

Тогда мы начнём применять новый визовый кодекс. Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. И тогда будет возможно оформление многократной визы на пять лет чаще, чем в настоящее время заявила Нуммелин

Кроме того, с 11 ноября Финляндия обновит наклейки на визу.

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