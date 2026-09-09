Глава ФНПР Сергей Черногаев: Профсоюзы объединяют 18,6 млн человек

Наибольшая активность наблюдается в госсекторе, промышленности и на транспорте, тогда как в частном бизнесе движение развито слабее из-за противодействия молодых руководителей.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев посетил Петербург, чтобы дать старт новому учебному году в Гуманитарном университете профсоюзов. В интервью изданию "Петербургский дневник" он рассказал о роли профсоюзов в современных реалиях.

Сергей Черногаев отметил, что президент Владимир Путин однажды охарактеризовал СПбГУП как "прославленный". По словам главы ФНПР, эта оценка оправдана столетней историей вуза: сегодня университет отмечает вековой юбилей, сохраняя традиции и создавая новые направления. Черногаев подчеркнул, что выпускники успешно трудятся в учреждениях культуры по всей стране благодаря качественной подготовке. Он напомнил, что вуз был создан в 1926 году для подготовки заведующих музеями и библиотеками, а с 2008 года здесь работает единственный в мире факультет конфликтологии, готовящий специалистов по социально-трудовым спорам на почти полностью бюджетной основе.

ФНПР вместе с Академией труда и социальных отношений (АТиСО) является научной опорой движения. Если московская академия изучает платформенную экономику и автоматизацию производств, то перед петербургским вузом ставится задача развивать креативные индустрии. Глава ФНПР выражал надежду, что юбилейный год станет стартовым для создания первичных профсоюзных организаций в этой сфере, которая пока охвачена слабо.

Отвечая на вопросы о масштабах организации, Черногаев сообщил, что профсоюзы России насчитывают 18,6 миллиона членов и включают 122 членские организации. Наибольшая активность наблюдается в госсекторе, промышленности и на транспорте, тогда как в частном бизнесе движение развито слабее из-за противодействия молодых руководителей. Однако те работодатели, которые осознают ценность профсоюзов, получают конкурентное преимущество при найме сотрудников.

Чаще всего работники жалуются на оплату сверхурочных, премий и отпускных. Также фиксируется рост долгов по зарплате на добывающих предприятиях и проблемы с доходами бюджетников. Большая часть претензий снимается в ходе проверок, но если руководство не идет на контакт, инспекторы обращаются в прокуратуру или суд. За последние годы суды удовлетворили 85% исковых требований правозащитников, восстановив на работе более ста человек. Для вступления в организацию работнику достаточно подать заявление, а если первичной ячейки нет – создать ее силами трех коллег.

Фото: Владимир Демин