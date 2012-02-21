Петербургские депутаты проверят Федерацию профсоюзов

Организации не замечены в требуемой "прозрачности".

Сегодня, 14 ноября, на заседании комиссии по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа было решено создать рабочую группу по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Председатель комиссии Елена Киселева отметила, что решение связано с многочисленными к депутатам обращениями по деятельности профсоюзов. Петербуржцев волнуют вопросы организации оздоровительного детского отдыха, санаторно--курортное лечение, в том числе, на базе "Восток-6", а также распоряжение Дворцом культуры имени Горького, который является собственностью профсоюзов.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что в деятельности профсоюзов нет "прозрачности" и распоряжение средствами зачастую неясно, а Максим Резник отметил, что профсоюзы мало занимаются прямыми обязанностями – защитой прав трудящихся. Депутату не нравится, что организации много внимания уделяет собственной защите и своей собственности.

Также депутаты ЗакСа отказались остановить конкурс на реконструкцию СКК.

Фото: Piter.TV