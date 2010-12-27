Депутаты ЗакСа отказались остановить конкурс на реконструкцию СКК

Ранее также было отказано градозащитникам, которые предлагали включить СКК в список объектов культурного наследия.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга не поддержали инициативу коллеги от партии "Справедливая Россия" Надежды Тихоновой. Чинивница направила запрос губернатору города с требованием остановить конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский".

Выступая 13 ноября на заседании ЗакС собрания, Тихонова отметила, что здание нуждается в реконструкции, однако его внешний облик необходимо сохранить. Согласно конкурсной документации, допускается изменение параметров высоты, количества этажей, площади и объема СКК "Петербургский". Инвестор вправе надстроить, перестроить, расширить здание и, главное, демонтировать и заменить несущие конструкции. Все это, по словам Тихоновой, не может не волновать как жителей Московского района, так и всего Петербурга.

Во время заседания чиновница также заявила, что в декабре этого года будут все основания, для того, чтобы придать СКК охранный статус. Градозащитники, которым ранее отказали в включении здания в список объектов культурного наследия, намерены обратиться в суд еще раз. Тихонова попросила приостановить конкурсные процедуры хотя бы на время суда.

Ранее главный архитектор Петербурга рассказал об обновленном СКК "Петербургский".

Фото: Piter.TV