Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета

С нового театрального сезона руководство примет на себя другой человек.

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета с нового театрального сезона. На данный момент информации о том, кто займет место нового художественного руководителя, нет. Сведения об увольнении должностного лица поступили от пресс-службы культурного учреждения. Еще в мае этого года СМИ публиковали информацию о возможном уходе с поста. Причиной журналисты называли подключение Владимира Кехмана, худрука Новосибирского театра оперы и балета и Михайловского театра, к созданию новой сцены. Оба деятеля культуры не раз публично критиковали друг друга.

Известно, что Курентзис хочет сосредоточить силы на развитие оркестра и хора musicAeterna. Он также остается на должности худрука в Международном Дягилевском фестивале, который организовывается в Перми.

В ближайшее время бывший художественный руководитель опубликует на сайте Пермского театра оперы и балета обращение к зрителям и сотрудникам театра.

Напомним, что Курентзис управлял театром с 2011 года.

Ранее Piter.tv публиковал интервью с Курентзисом, в котором он призывает дать власть молодым.

Фото: Instagram/zaryadyehall