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Теодор Курентзис хочет выселить из квартиры на Петроградской стороне художника Валерия Гриднева
Сегодня, 17:35
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Теодор Курентзис хочет выселить из квартиры на Петроградской стороне художника Валерия Гриднева

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По словам его знакомой, художницы и внучки Дмитрия Лихачева Зинаиды Курбатовой, Союз художников никак не помогает своему коллеге. Между тем он может остаться без жилья.

Дирижёр Теодор Курентзис хочет выкупить квартиру у художника Валерия Гриднева на улице Большая Зеленина, 28. Мужчина, по словам его художника-иллюстратора Зинаиды Курбатовой, получил жилье 20 лет назад от Союза художников, провел в нем ремонт и не готов расставаться с квартирой. Курентзис подошел к вопросу серьезно и даже обратился к губернатору. Рассказываем, что известно об этой ситуации.

Зинаида Курбатова рассказала на своей странице в Facebook о том, что некоторое время назад дирижер купил себе в этом доме квартиру. Затем он захотел выкупить еще одно помещение под творческую мастерскую и обратился за помощью к властям. В комментариях предположили, что на самом деле Курентзис может и не знать о ситуации, так как не сам подбирал помещения.

Комитет по культуре в начале февраля проводил совещание по этому вопросу и приглашал на него "ответственного представителя". По всей видимости, в Смольном все же решительно настроены передать квартиру. 

Валерий человек не самого крепкого здоровья, переживший несколько операций на сердце.

Зинаида Курбатова.

По словам художницы, Курентзису и Гридневу нужно встретиться и договориться. Если невозможно остаться в этой квартире, то тогда необходимо ему предоставить другую хорошую мастерскую с ремонтом. 

Фото: Facebook / Зинаида Курбатова

Теги: валерий гриднев, мастерская, теодор курентзис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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