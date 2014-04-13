Спектакль "Счастье мое"

Постановку покажут 29 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

После войны жизнь людей раскололась надвое — до катастрофы и после катастрофы. Люди строят новое будущее, восстанавливая здания, города и разорванные связи между временами. Но можно ли создать новый мир, забыв собственное прошлое?

"Счастье мое" — это жизнеутверждающая история. Юная Виктория работает вожатой, воспитывает мальчишек и мечтает стать мамой. Героиня всегда помнит о прошлом и делает все для своего счастливого будущего, а ее возлюбленный Семен отрекается от ужасных воспоминаний и смело шагает в будущее. Будут ли они счастливы вместе? Нет. А будут ли счастливы по отдельности? Виктория пройдет все испытания, станет матерью и будет счастлива, ведь эта героиня любит жизнь! А Семен — кто знает...

Фото: ВКонтакте / Театр "Мастерская"