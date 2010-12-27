"Фонтанка": статью о парламентаризме Макаров сплагиатил сам у себя

Похожая по смыслу и тексту работа увидела свет еще пять лет назад.

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров опубликовал статью о становлении в городе парламентаризме. Как выяснила "Фонтанка", похожая по смыслу и в некоторых фрагментах дословно совпадающая публикация его же авторства появлялась в "Парламентской газете" пять лет назад.

Статью 2013 году Макаров приурочил к двум десяткам жизни российской Конституции, свежая же рассматривает 25-летнюю работу петербургского парламента. Как пишет интернет-ресурс, в статьях совпадают несколько абзацев, другие части текста немного изменены. В обеих своих работах Макаров пишет об отличительных чертах "нынешнего городского правительства и парламента" (речь идет об открытости и доступности), а также о смысла работе парламента (она состоит в "открытых дискуссиях, диалоге с горожанами и исполнительной властью"). И в прошлой, и в новой статьях Макаров ссылается на цитату Черчилля об ответственности.

В новой публикации спикер ЗакСа добавил утверждение о том, что депутаты являются влиятельными политиками, чего не было в старой. Также в прошлой статье Макаров уважил Смольный, назвав его колыбелью выдвинутой народом власти, но не стал повторяться об этом в новой. Кроме того, в новой работе политик не упоминал "Единую Россию".

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) / ВКонтакте