Вячеслав Макаров опубликовал статью об итогах работы петербургского парламента за 25 лет

В тексте спикер рассматривает историю ЗакСа и сегодняшнюю деятельность.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров опубликовал статью об истории петербургского парламентаризма, в которой политик подводит итоги работы Законодательного Собрания за четверть века. Материал 9 декабря представила газета "Санкт-Петербургские ведомости".

В тексте Макаров отметил, что на сегодняшний день парламентаризм в глазах общества – часть политической системы, и позволяет воплощать гражданскую волю в законно избранном представительстве народа. Петербургский ЗакС был создан в своем сегодняшнем виде в 1994 году, тогда же и был избран первый депутатский созыв и закреплены основные принципы устройства государства.

Главной целью первого созыва стало принятие городского Устава, а также создание законодательной базы, направленной на укрепление петербургских финансов, социальную поддержку граждан и создание органов местного самоуправления. Также Макаров отмечает, что на данный момент работа ЗакСа четко организована, а деятельность парламента и губернатора управляется с помощью ежегодного Совместного плана законодательных работ с предложениями депутатов и губернатора.

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Фото: assembly.spb.ru