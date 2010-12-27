Беглов представил новых вице-губернаторов Петербурга

Их кандидатуры утвердили 27 ноября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 декабря на рабочем заседании городского правительства представил новых вице-губернаторов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Руководителем администрации губернатора стал Валерий Пикалёв. Он будет заниматься вопросами безопасности, правопорядка, законности и связи.

Ещё одним вице-губернатором стала Ирина Потехина. Она будет курировать молодёжную политику, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, комитет по образованию.

Экс-министр транспорта Соколов может войти в Смольный.

Фото: Piter.TV