ЗакС утвердил Потехину и Пикалёва вице-губернаторами Петербурга

Валерий Пикалёв с декабря прошлого года курировал в Ленобласти вопросы безопасности. Потехина уже работала в правительстве Северной столицы.

Петербургский парламент согласовал назначение Валерия Пикалёва и Ирины Потехиной на должности вице-губернаторов.

Пикалёв станет главой администрации губернатора Петербурга, также он будет курироваться вопросы правопорядка, организации связи и безопасности. Вице-губернатор Ирина Потехина займётся вопросами взаимодействия со СМИ, молодёжной политики, а также общим и средним профессиональным образованием.

Валерий Пикалёв с декабря прошлого года курировал в Ленобласти вопросы безопасности, а до этого был руководителем управления "В" службы безопасности президента РФ. Ирина Потехина с 2001 по 2003 возглавляла Комитет по печати, с 2005 по 2012 являлась исполнительным директором и членом правления АФК "Система". В 2018 работала в Минпросвещения.

Фото: lenobl.ru