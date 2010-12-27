Награды в 25 номинациях получили лидеры некоммерческого сектора, добровольческого сообщества, органов власти, социально-ответственного бизнеса, блогеры и СМИ.

В минувшие выходные, 8 декабря, в Петербурге выбрали самых добрых жителей. Завершился конкурс "Форма добра". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Инициативу команды, которая придумала Премию, можно только приветствовать. Надеюсь, многие люди увидят в социальных сетях сегодняшнее мероприятие и задумаются о том, что они сделали хорошего в этом году, чтобы в следующем оказаться на ТОП-25 Самых добрых людей Петербурга", —сказано в сообщении.

По итогам голосования петербуржцы выбрали победителем основателя социального проекта "Фудшеринг" Александру Легкую. "Лицом года" стала Екатерина Иванчиковна, а в номинации "Молоды душой" Светлана Лукьянова. В категории "Вдохновленные искусством" победил Сергей Горшкалев, "Вдохновленные искусством" — Сергей Горшкалев, "Простые ценности" — Ольга Иванова, "Храбрые сердцем" — Алина Павлюкова.

Напомним, что мероприятие способствует развитию добровольчества и благотворительности в Петербурге, а у горожан появляется возможность узнать в лицо тех самых добрых петербуржцев, которые делают город лучше.

Ранее на Piter.TV: Ежегодная премия "Форма добра. ТОП-25: Самые добрые люди Петербурга".

Фото:пресс-служба мероприятия