Ежегодная премия "Форма добра. ТОП-25: Самые добрые люди Петербурга"

В Северной столице наградят добрейших горожан, выбранных голосованием.

В Петербурге наградят номинантов ежегодной премии "ТОП-25. Самые добрые люди Петербурга". Номинации, выдвинутые добровольческим сообществом "Форма добра" и комитетом по молодежной политике, определят 25 добрейших горожан. Их в течение нескольких недель в ноябре выбирали сами петербуржцы путем голосования.

Среди номинантов есть добровольцы, блогеры, представители СМИ, органов власти и социально-ответственного бизнеса. На "Лицо года" претендует попечитель попечитель благотворительного фонда (БФ) "Дети-бабочки" и Фонда профилактики рака Александр Цыпкин, а также вокалистка группы IOWA и попечитель БФ "Доброделы Петербурга" Катя Иванчикова. В номинации "Вторая жизнь" есть основатель социального проекта "Фудшеринг" Александра Легкая, а в качестве "Открытия года" может выступить команда центра "Антон тут рядом". Кроме того, за заботу о сегодняшнем и завтрашнем дне выйти в лидеры может основатель и руководитель социального проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе.

Мероприятие способствует развитию добровольчества и благотворительности в Петербурге, а у горожан появляется возможность узнать в лицо тех самых добрых петербуржцев, которые делают город лучше.

Место: бальный зал "Крыша" Гранд Отеля "Европа", Михайловская ул., 1/7

Вход свободный.

Фото: Piter.TV