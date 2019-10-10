В Петербурге в 62 года умер автор эмблемы "Музея кошки" Владимир Румянцев

Художника не стало 9 октября. Причина смерти не называется.

В Петербурге на 63-м году жизни умер художник Владимир Румянцев. Он стал известен благодаря своим картинам с изображением котов. О его кончине сообщили на странице проекта "Музей кошки" в соцсети "ВКонтакте".

Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном – особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам – узнаваемый облик. "Музей кошки"

Художника не стало 9 октября. Причина смерти не называется. Его работы представлены в музеях России, также картины находятся в частных коллекциях в США, Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании.

В этот же день кмер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев.

Видео: YouTube/ MIchael