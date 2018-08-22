Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев

Сообщения о его гибели появились в ночь 9 октября.

В Петербурге скончался бывший главный архитектор города. Юрий Митюрев недавно праздновал свой 70-летний юбилей - 28 сентября. О его гибели стало известно в ночь на 9 октября. Информацию подтвердили источники в администрации Смольного.

Юрий Митюрев всю жизнь прожил в городе на Неве. Он создал собственную архитектурную мастерскую "Студио-АММ". Образование Митюрев получил в Ленинградском институте живописи имени Репина. На раннем этапе изни трудился в Ленпромстройпроекте, ЛГПИ, ЛеНИИпроекте. В 2002 году его наградили званием "заслуженный архитектор России",

С 2008 по 2013 коренной петербуржец работал в должности главного архитектора. За этот период он успел поучаствовать в строительстве таких объектов как офис компании "Лукойл", Первый медицинский институт имени Павлова, жилые комплексы на Боткинской улице, первые и вторые "Южные ворота".

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Фото: Gov.spb.ru