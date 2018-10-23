Поэт Александр Кушнер предложил изменить цветовые решения Петербурга

Блеклые тона следует заменить яркими оттенками, считает петербуржец.

Известный петербуржец Александр Кушнер уверен в том, что Северную столицу следует украшать не в те тона, которые есть сейчас. С предложением окрасить город он планирует обратиться к главному архитектору. Об этом поэт рассказал в интервью изданию "Петербургский дневник".

Смольный собор еще 15 лет назад был ярко-синим. Даже в самую ненастную погоду он говорил о счастье, о жизни, о любви к ней! Теперь он похож на едва заметное облако комментирует проблему литератор

Спикер заметил, что Петербургу не хватает ярких красок. Кушнер добавил, что причина может крыться в популярности произведения Достоевского "Белые ночи".

Федор Михайлович был уверен, что в один прекрасный день Петербург исчезнет, улетит, растворится. Этакий призрачный город...Ничего подобного! Нам с нашей осенней тьмой и зимними холодами так не хватает чего-то яркого, красочного. Петербургские архитекторы (Растрелли, Росси, Кваренги, Старов и другие) очень хорошо это понимали резюмировал специалист

Напомним, что ЗакС настаивает на увеличении уставного капитала на продажу алкоголя.

Фото: Piter.tv