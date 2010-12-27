ЗакС настаивает на увеличении уставного капитала на продажу алкоголя

Сумма возрастет до миллиона рублей.

Петербургские парламентарии планируют ограничить алкогольный бизнес города путем увеличения уставного капитала для заведений. Такая мера усложнит получение лицензий для данного вида деятельности. Авторы инициативы внесли поправки ко второму чтению в ЗакСе.

Депутаты надеются установить порог в один миллион рублей, хотя изначально обговаривалась сумма в 500-700 тысяч. Этот максимум установлен федеральным законом, поэтому петербургский ЗакС не может превысить данный уровень. Отметим, что законопроект внесен на рассмотрение представителями Комитета по законодательству. Его целью является повысить ответственность предпринимателей,торгующих алкогольными напитками.

Напомним, что в Петербурге зафиксировано более сотни случаев повреждения авто от упавшей наледи.

Фото: Piter.tv