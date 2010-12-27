Цивилев: в Петербурге зафиксировано более сотни случаев повреждения авто от упавшей наледи

Официальной статистики нет, но количество повреждений подсчитали местные журналисты.

На пресс-конференции, посвященной повреждениям автомобиля в результате гололеда и падения снега Алексей Цивилев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Союз пешеходов России", отметил, что официальной статистики по количеству случаев падения наледи на автомобилей нет, но по данным СМИ количество случаев приближается к сотне. Число случаев паления наледи и снега на пешеходов также приближается к сотне.

От автомобилистов поступает огромное количество звонков с целью узнать алгоритм действий при повреждении автомобиля, отметил Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Важно напомнить, что за последние года стоимость тарифа полиса КАСКО снизилась со ста тысяч рублей до пятидесяти, поэтому защитить свой автомобилист от падения сосулек и снега стало значительно дешевле. Но оформить КАСКО можно только для автомобиля не старше десяти лет.

Напомним, что возмещения по повреждениям автомобилей и пешеходов от падения наледи и снега ещё не начались.

Фото: Piter.tv