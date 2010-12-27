За неделю почти 100 петербуржцев получили травмы на скользких дорогах

В Петербурге с конца декабря снег идет практически без перерыва.

За прошлую неделю в социальные службы Петербурга из-за травм, полученных во время гололеда, обратились около 100 человек. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По словам чиновника, соцработники получают оперативно всю необходимую информацию из районных медицинских учреждений и травмпунктов, связываются с пострадавшими и помогают им.

Ранее вице-губернатор Анна Митянина рассказала, что любой петербуржец, получивший травму на льду, может позвонить по телефонам горячей линии фонда соцстрахования 677-87-17 и комитета по соцполитике 334-41-44. Пострадавшему окажут всю необходимую помощь и даже доставят лекарства и продукты, если понадобится.

Фото: Piter.TV