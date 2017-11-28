Возмещения по повреждениям автомобилей и пешеходов от падения наледи и снега ещё не начались

Специалисты объяснили, как именно получить материальную выплату после повреждения авто из-за упавшей сосульки.

На пресс-конференции, посвященной проблеме повреждения автомобиля в результате гололеда и падения снега, было отмечено, что возмещения могут требовать как автомобилисты, так и пешеходы. Для пешеходов важно сфотографировать место происшествия, в выписке из травмпункта должно обязательно быть прописано то, что травмы были получены именно в результате падения.

Возмещения в Санкт-Петербурге еще не начались, так как досудебное разбирательство занимает около месяца. Пострадавшие в дальнейшем могут получить от 80 тысяч рублей до миллиона.

Если же автомобиль был поврежден при падении наледи и снега, то важно обратиться к сотрудникам полиции, а не ГИБДД, так как падения наледи и снега - это не дорожно-транспортное происшествие. Стоимость возмещения ущерба пострадавшему автомобилю будет разниться от тяжести повреждения. К примеру, замена лобового стекла будет стоить от 20 тысяч рублей, а на замену крыши придется потратиться от 200 тысяч, отмечает Александр Баклушин, председатель Комитета по автострахованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Напомним, что в Петербурге могут запретить рекламу медикаментов во время детских передач.

Фото: Piter.tv