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В Петербурге могут запретить рекламу медикаментов во время детских передач
Сегодня, 8:07
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lesjasap

В Петербурге могут запретить рекламу медикаментов во время детских передач

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В ЗакСе рассмотрят заявку на ограничения тем для рекламных роликов для детей.

Комитет по законодательству предложил оградить детей от рекламы лекарственных препаратов. Чиновники считают, что несовершеннолетние не должны получать данный вид информации во время просмотра детских передач по телевидению. Инициатива вынесена на рассмотрение в городской парламент.

Кроме лекарств может быть запрещена реклама медицинских услуг и других специализированных изделий, а также реабилитации. Ограничение может быть связано и с методами народной медицины.

Фото: Piter.tv

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Теги: дети, законопроект, закс, комитет по законодательству, медицина, реклама, телевидение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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