Александр Кушнер в день своего 90-летия рассказал о блокаде Ленинграда и о дружбе с Ахматовой и Бродским

Поэт отметил, что главным его воспитателем был сам Петербург, равного которому нет в мире.

В преддверии своего 90-летнего юбилея великий поэт Александр Кушнер стал героем видеопроекта "Продолжаем разговор" "Петербургского дневника", в котором поделился воспоминаниями о жизни.

Александр Семенович рассказал, что родился в Ленинграде в 1936 году в семье выходцев из-под Витебска. Его отец служил инженером-сапером, а мать работала машинисткой. Семья жила в огромной коммунальной квартире на Большом проспекте Петроградской стороны. Поэт отметил, что главным его воспитателем был сам город, равного которому нет в мире.

Поэт подчеркнул, что считает огромным везением эвакуацию из блокадного Ленинграда. Он рассказал, что отец, предчувствуя беду, отправил четырехлетнего Александра с матерью в Сызрань к родственникам. Во время поездки произошел страшный случай: на одной из станций мать вышла за водой, и поезд тронулся. Однако машинист заметил отставших женщин и остановил состав, благодаря чему они смогли вернуться в вагон.

Рассказывая о литературной среде того времени, Кушнер вспомнил о своей подруге Лидии Гинзбург, которая не смела выбросить даже крошку хлеба из хлебницы – по этому признаку всегда можно было узнать ленинградца, пережившего осаду. Именно Гинзбург познакомила молодого поэта с Анной Ахматовой. Александр Семенович добавил, что Анна Андреевна отнеслась к его ранним стихам сдержанно, хотя он до сих пор глубоко уважает ее творчество.

Кушнер также тепло отозвался об Иосифе Бродском, который называл его одним из лучших лирических поэтов XX века. Поэт признался, что считал отъезд друга трагическим шагом. Вспоминая их последний диалог перед эмиграцией, Кушнер сказал, что поздравил Иосифа с тем, что тот получит Нобелевскую премию, на что Бродский ответил: "Не думаю".

Отвечая на вопрос о переименовании города, юбиляр заявил, что для него это место навсегда остается Петербургом, так как он не видит смысла в возвращении названия "Ленинград". Своим любимым местом в городе поэт назвал Михайловский замок.

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)