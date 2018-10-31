Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров

Ему было 82 года.

В среду, 2 октября, в возрасте 82 лет скончался заслуженный тренер СССР по плаванию Глеб Петров. Одним из первых свои соболезнования выразил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Он отметил, что Петров был его первым тренером и привил такие качества, как усердие, трудолюбие, целеустремленность.

Глеб Петров родился 9 июля 1937 года в Ленобласти. В 1967 году он окончил университет физкультуры и спорта имени Лесгафта. С этого времени и до последнего дня своей жизни Петров работал в спортшколе "Экран".

Под руководством Петрова сборные СССР, России и СНГ не раз добивались высоких результатов на Олимпийских играх. Среди его воспитанников - Марина Малютина, Владимир Сальников и Елена Дендеберова.

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Фото: ВКонтакте / Всероссийская Федерация Плавания