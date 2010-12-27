Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Ему был 81 год.

30 сентября после долгой болезни скончался актер кино и театра, режиссер, сценарист и писатель Игорь Пушкарев, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

На счету Пушкарева более 70 киноролей: космонавт Сергей Сазонов в фильме "Самые первые", полюбившийся зрителям Борис Рамзин в "А если это любовь?", роли в картинах "Рябиновый вальс", "Живые и мертвые" и многих других.

С 1993 года Пушкарев занимал пост генеральногог директора в кинокомпании "Спектр".

Также актер увлекался литературой и написал три книги для детей и подростков и сборник сказок для взрослых.

Фото: Союз кинематографистов РФ