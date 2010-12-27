Кокорин и Мамаев "устроились" швеями за 11 тысяч рублей в месяц

Футболисты в заключении трудятся по шесть дней в неделю.

Александр Кокорин и Павел Мамаев трудятся в швейном цеху белгородской тюрьмы. Об этом сообщает Газета.ру. По сведениям издания, футболисты ежемесячно получают зарплату в 11 тысяч 200 рублей. Для каждого предусмотрен единственный выходной в неделю. В обязанности работников входит упаковка костюмов в течение 8 рабочих часов.

Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась. Как были на свободе всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии комментирует ситуацию Павел Мамаев

Напомним, что ранее глава СИЗО заявил, что у спортсменов не получится "договориться" с ним о каких-либо послаблениях. Например, доступ к телефону для них осуществляется по карточке. Интернет недоступен. Кормят Кокорина и Мамаева тем же, чем и обычных заключенных. Излишеств, не включенных в рацион, нет. Футболисты содержатся в бараке с 22 сокамерниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что братья Кокорины будут вместе отбывать срок.

Фото: Piter.tv