Братья Кокорины будут вместе отбывать срок

Прошение Александра и Кирилла отправиться в одну колонию будет удовлетворено.

Александр и Кирилл Кокорины будут вместе отбывать срок. Их прошение отправиться в одну колонию будет удовлетворено. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

В какую именно колонию поедут братья Кокорины, пока неизвестно. Потяева также попросила руководство УФСИН дать возможность спортсмену пройти курс лечения в одном из московских медцентров. Как известно, Александр Кокорин страдает из-за проблем с коленом.

Напомним, братьев Кокориных, а также Павла Мамаева осудили за хулиганство и побои. Суд назначил братьям 1,6 лет в колонии, Мамаеву — 1,5 лет.

Ранее мы писали, что Мамаев и Кокорин больше ничего не стоят.

Фото: Piter.TV