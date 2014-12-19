Павел Мамаев рассказал о прошлом в футбольной карьере и победе в шоу на ТНТ

После "выживания в Дубае" экс-хавбек ЦСКА попробовал себя в новом сезоне ТВ-шоу.

Экс-футболист Павел Мамаев рассказал, чем занимается после завершения спортивной карьеры. Не так давно он победил в ТВ-шоу "Выжить в Дубае", а в 2025-м снова оказался на телепроекте про Самарканд. Своими мыслями о прошлом в футбольной карьере и своей дубайской академии экс-хавбек ЦСКА поделился в интервью изданию MetaRatings.

Так, на вопрос о перспективах телекарьеры в сравнении с футболом Мамаев ответил положительно. Он считает, что на ТВ существует куда больше возможностей для самовыражения. Главный урок, который он вынес из шоу "Выжить в Дубае", заключается в том, что "в любой момент жизни нужно оставаться самим собой и быть честным по отношению к себе и людям вокруг".

Пятый выпуск "Выжить в Самарканде" отличился нетривиальным и опасным для здоровья "испытанием батутами". Мамаев поделился не самым приятными впечатлениями.

Скажу так: это было самое опасное для здоровья испытание. С наибольшей угрозой. Под риском были спина, ноги, шея: вообще всё. В идеале, конечно, нам могли бы хоть чуть-чуть объяснить, как это делать. Там же помимо батута, были еще достаточно высокие стойки, с которых мы прыгали. Для меня это было прямо очень больно и неприятно. Павел Мамаев, российский футболист

Во время съемок шоу Мамаеву удалось подружиться с известными личностями. Так, он особенно выделил общение с Артемом Калайджяном, Алексеем Щербаковым, Славой Чепурченко и Торнике Квататиани.

В данный момент в организованной Мамаевым академии в Дубае занимается 150 детей. Предприятие, по словам футболиста, уже окупается. Не в последнюю очередь из-за любви организаторов к делу.

Наверное, тут плоды работы. Первые года полтора я очень много времени посвящал тому, чтобы этот механизм заработал так, как я это вижу и планировал. Наверное, только за счёт трудолюбия и уделенного максимально времени на цели, которые мы ставили перед собой, мы достаточно быстро пришли к тому, что академия начала сама себя окупать. Павел Мамаев, российский футболист

В ответ на вопрос о том, в каких клубах будут играть его выпускники, Павел выразил надежду на то, что они пригодятся в абсолютно всех клубах, где выдастся шанс.

Самого запоминающегося и значимого матча у Мамаева нет. Футболист отметил, что действительно крутых игр было много. По его словам, выделять какой-то один из 400 не очень хочется.

На вопрос, жалеет ли футболист о сорвавшемся в 2012 году трансфере из ЦСКА в "Манчестер Юнайтед", Мамаев ответил положительно.

К сожалению, то, что сорвался трансфер в "Манчестер", это факт, но это был наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. Поэтому да, это такое небольшое сожаление. А в остальном – слухов было много, но других таких прямых вариантов не было, поэтому я, наверное, никогда не задумывался о том, что все, окно в Европу закрыто. Я был счастлив и в ЦСКА, и в "Краснодаре". Мы играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, поэтому все окей. Павел Мамаев, российский футболист

Об отношениях с Сергеем Галицким Павел Мамаев высказался сдержанно. По словам футболиста, никаких обид между ними после событий 2018 года не было.

Со мной не расторгли контракт. Мы расторгли контракт по обоюдному согласию после моего освобождения. Так они не имели права расторгать соглашение. С Сергеем Николаевичем мы в прекрасных отношениях остались. Вот буквально месяц назад встречались в Абу-Даби, обедали. Павел Мамаев, российский футболист

В конце 2019 у Мамаева был шанс перейти в "Динамо". На вопрос о стремлении попасть в московский клуб и возможных сожалениях футболист ответил, что стремление поработать с Валерием Карпиным в нем перевесило.

Даже когда мы были в переговорах, у меня было предложение от "Ростова". Мы встречались с Алексеем Анатольевичем Рыскиным, Арташесом Владимировичем Арутюнянцем и Валерием Георгиевичем Карпиным. У нас была встреча вчетвером. Они сразу сделали мне предложение, тоже достаточно хорошее, но я им так же честно сказал, что у меня есть опция с "Динамо", мне надо всё взвесить, и если что-то пойдет не так, то выбор пойдет в пользу "Ростова". Я очень хотел поработать именно с Карпиным как с тренером. Павел Мамаев, российский футболист

Решение об уходе из спорта далось Мамаеву легко. Главной причиной оставить футбольную карьеру стало рождение сына.

У нас родился сын. Мы с супругой поездили летом, поотдыхали, и я понял, что наверное, больше не хочу опять улетать на сборы, опять проходить все то же самое, что проходила на протяжении всей своей жизни. Решил, что хочу проводить время с семьей, хочу в перспективе заниматься, чем-то другим уже, и достаточно легко принял решение. Павел Мамаев, российский футболист

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Фото: fc-rostov.ru