Новички "Зенита" в зимнее ТО: кто поможет команде завоевать титул в год 100-летия?

Piter.tv рассказывает о тех, кто присоединился к сине-бело-голубым.

На этой неделе возвращается Российская премьер-лига (РПЛ). Уже 28 февраля продолжится очередная гонка за чемпионский титул. "Зениту" предстоит бороться за первое место с "Краснодаром" и "Спартаком". Этот сезон особенно важен для сине-бело-голубых, поскольку в 2025 году клуб отмечает 100-летие.

В зимнюю паузу "Зенит" не только проводил сборы и играл против разных соперников, но также вел работу на трансферном рынке. Команде нужны были усиления в атаке и обороне. Piter.tv рассказывает, какие новички будут помогать Сергею Семаку снова брать чемпионство в РПЛ.

КТО ПРИШЕЛ В КОМАНДУ?

Луис Энрике, нападающий

Из "Ботафого" (Бразилия)

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Самый дорогой трансфер для "Зенита" за последние 5,5 лет. По данным портала Transfermarkt, трансфер бразильского форварда входит в топ-3 самых дорогих в истории сине-бело-голубых – 22 млн евро. Выше только Малком (40 млн) и Халк (37 млн). И оба оставили заметный след в клубе. Посмотрим, справится ли с этим их соотечественник. В составе "Ботафого" игрок стал победителем Кубка Либертадорес, самого престижного трофея Южной Америки. За клуб он провел 55 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

Луис Энрике находится в "Зените" чуть больше месяца, но уже завоевал первый трофей с новой командой. Речь о Зимнем кубке РПЛ, который прошел в ОАЭ. В финале против "Спартака" (3:0) бразилец забил один из голов. Неплохо для начала, но от игрока ждут большего во второй половине сезона. После ухода Малкома в "Зените" не смогли найти нового лидера атак. Теперь эту роль попробует на себя взять новый бразильский игрок.

Огнен Мимович, защитник

Из "Фенербахче" (Турция) – аренда до конца сезона

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Редкий случай, когда за одно трансферное окно футболист поменял сразу два клуба. В конце января 20-летний серб перешел из "Црвены Звезды" в турецкий "Фенербахче". Но возникла классическая проблема: лимит на легионеров в заявке клуба. По местному регламенту у "Фенербахче" в составе должно быть не больше 14 иностранных футболистов, а Мимович оказался 15-м.

Но проблему турков решил "Зенит", который активно искал (и продолжает искать) замену выбывшему до конца сезона Вячеславу Караваеву. Было много разговоров о трансфере Уэсли из "Фламенго", а в итоге клуб взял молодого серба. И то ненадолго – по окончании сезона Мимович покинет "Зенит" и вернется обратно в Турцию. Защитник неплохо показал себя в Лиге чемпионов, хотя "Црвена Звезда" не смогла выйти в плей-офф турнира. Его называют в перспективе игроком основы сборной Сербии. Плюс наверняка с адаптацией в "Зените" поможет другой сербский защитник команды, Страхиня Эракович.

Ваня Дркушич, защитник

Из "Црвены Звезды" (Сербия) – окончание аренды

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Фактически игрок находится в "Зените" с лета 2024 года. Однако первую половину сезона словенский защитник провел в "Црвене Звезде". Дркушич отыграл в Сербии 12 матчей, забив один гол. При нем команда проиграла всего один раз – "Интеру" в Лиге чемпионов (0:4). И хотя защитник должен был остаться в команде до конца сезона, "Зенит" решил воспользоваться правом досрочно вернуть его из аренды.

Адаптироваться в России Дркушичу не надо, у него уже есть опыт. До "Зенита" футболист провел 2,5 года в составе "Сочи", с которым брал серебряные медали РПЛ. Ожидается, что Ваня заменит в основе сине-бело-голубых Родригао, который может покинуть Северную столицу. Также были слухи, что в "Зените" были разочарованы игрой бразильца, и по этой причине решили вернуть словенца из аренды.

Саша Зделар, полузащитник

Из ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Сербский игрок стал последним подписанием "Зенита" до закрытия трансферного окна в России. Сделку оформили буквально в последние минуты до дедлайна, и это едва не сыграло злую шутку с "Зенитом". В СМИ писали, что клуб успел зарегистрировать контракт Зделара в РФС, но опоздал с документами в РПЛ. Позже в пресс-службе лиги подтвердили эту информацию, и вышло так, что "Зенит" фактически заявил игрока после дедлайна. Но так как сделка была вовремя зарегистрирована в РФС, то ситуацию удалось разрешить, и Зделар сможет сыграть за новый клуб во второй части сезона.

По слухам, за трансфер 29-летнего игрока заплатили 1,8 млн евро. Этим трансфером не все остались довольны, так как считают, что "Зенит" подписал Зделара "от безысходности". До этого сине-бело-голубые вели переговоры с тремя бразильцами, которые могли решить проблему в опорной зоне. Самым вероятным казался трансфер Родриго Саласара из португальской "Браги". Но в итоге переговоры по всем трем кандидатам сорвались, и "Зенит" взял серба, которого даже в ЦСКА называли игроком среднего уровня. Впрочем, уже скоро увидим, сможет ли Зделар стать игроком основы.

КТО ПОКИНУЛ КОМАНДУ?

Клаудиньо, полузащитник

В "Аль-Садд" (Катар)

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Последние 1,5 года было много слухов о желании Клаудиньо покинуть Россию. Бразилец продолжал играть и приносить титулы "Зениту", но было видно, что мотивация у игрока уже не та, что была в дебютном сезоне. Тогда все в один голос говорили о "магии", которую творил игрок на поле. 10+5 по голам и передачам в 31 матче, титул чемпиона РПЛ, приз лучшему футболисту года в России – так начинал Клаудиньо в Петербурге. Со временем результативность бразильца упала, хотя он оставался игроком основы.

Этой зимой стороны наконец смогли договориться о расставании. "Зенит" принял предложение из Катара. В СМИ пишут, что за трансфер Клаудиньо "Аль-Садд" заплатил 20 млн евро. Это на 8 млн больше, чем за него заплатил петербургский клуб летом 2021-го. Ситуация, от которой все остались в выигрыше. "Зенит" остался в плюсе, а в "Аль-Садд" приехал качественный атакующий игрок. Клаудиньо выиграл в "Зените" три титула чемпиона РПЛ, один Кубок и три Суперкубка России.

Артур, нападающий

В "Ботафого" (Бразилия)

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

Еще один бразилец покинул "Зенит" этой зимой. Артур должен был стать заменой ушедшему Малкому. Прошлой зимой за него заплатили "Палмейрасу" 15 млн евро. Однако форвард не смог адаптироваться в российском футболе, а вскоре перестал выходить в основе. При этом именно Артур сыграл важную роль в прошлогоднем триумфе "Зенита" в РПЛ. В апреле 2024-го его гол принес выездную победу над "Краснодаром" (2:1), с которым велась борьба за титул. А в матче последнего тура он забил победный мяч в ворота "Ростова" (2:1) и принес "Зениту" пятое подряд чемпионство.

Впрочем, и это не убедило тренерский штаб вернуть Артура в основу. В чемпионате форвард выходил на замену, но регулярно играл в кубке России (7 матчей, 3 гола и 2 передачи). В январе "Зенит" совершил трансферный обмен с "Ботафого": забрали Луиса Энрике за 22 млн евро и продали Артура за 10 млн евро. Его прошлогодний переход вряд ли стоит называть ошибкой, но и ожидаемого выхлопа не случилось.

Коллаж: Piter.TV/Freepik/ФК "Зенит"