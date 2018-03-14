Выставка girl from 1938: как бабушка стала популярной художницей в Instagram

В Петербурге открылась выставка 81-летней вышивальщицы Юлии Алешичевой, известной в Instagram как girl from 1938.

В Петербурге открылась выставка 81-летней вышивальщицы Юлии Алешичевой. Она стала популярна благодаря своему внуку Яну: он начал выкладывать работы бабушки в Instagram. Юлия Михайловна, известная как girl from 1938, раньше не увлекалась творчеством и не имеет художественного образования.

Предыстория имеет драматичный характер, потому что у моей бабушки сгорел дом, в пожаре погибли ее кошка и собака. В связи со стрессом у нее начала развиваться потеря краткосрочная памяти. Чтобы справиться с депрессией, она начала вышивать, с пятилетнего возраста она умела это делать, но до этого никогда этим не занималась. Это ее отвлекало, как арт-терапия. Ян Горкунов, внук художницы

Мир вышивки настолько увлек Юлию, что сейчас на выставке можно увидеть более 60 работ. Особое место в творчестве художницы занимают коты, их образы никого не оставляют равнодушным. На выставке представлены Spice Girls, портрет английской королевы и новая работа "Принцесса Нидерландов Беатрикс".

Идеи для работ приходят отовсюду. Юлия вышивает картинки, которые находит в газетах или на коробках конфет.

Она выбирает какую-то картинку, это может быть что угодно: вырезка в журнале или календарик. И начинает на основе этой картинки вышивать, то есть делает набросок и вышивает. Она очень огорчается, когда картинка не получается, как в оригинале, но в то же время у нее собственный взгляд на ту работу, которая у нее получается. Мы видим совершенно иную уникальную работу. Ян Горкунов, внук художницы

Из-за возраста и проблем с памятью сама Юлия Михайловна не пользуется социальными сетями. Поэтому поклонники присылают ей письма со всего мира со словами поддержки и пожеланиями здоровья. Вышивальщица отвечает на все сообщения, внимание ее вдохновляет, помогает жить и творить.

Фото и видео: girl_from_1938, Piter.TV