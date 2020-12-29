Выставка "соцветие" китайского художника открылась в музее современного искусства "Эрарта"

Несовместимые художественные традиции запада и востока соединились в одной выставке.

В музее современного искусства "Эрарта" 21 января состоялся пресс-показ выставки китайского художника Чжуан Хунъи "Соцветие". Несовместимые художественные традиции запада и востока соединились в работах художника.

Трехмерные картины Чжуан Хунъи выполняет в технике оригами используя для этого традиционный китайский материал – рисовую бумагу, которые потом покрывает цветовым градиентом из акрила или масляной краски. Таким образом, в его работах соединяется живопись и скульптура одновременно, а каждая их деталь говорит о долгой и кропотливой работе художника.

Процесс создания работ длится по-разному. Если мы берем достаточно большую работу (около 5-ти метров), то это примерно 4 месяца. Маленькие работы же можно выполнить за 1-2 месяца. У меня есть помощники, некоторые из которых нарезают рисовую бумагу, другие помощники на уже готовые нарезанные кусочки наносят необходимые цвета и уже потом я сам сначала делаю компьютерную модель по изменению цвета в картине, а затем по этой модели приступаю к выполнению самой работы Чжуан Хунъи

У произведений серии "Соцветия" нет рамок. Они соединяются с пространством и становятся частью пространства, создают единое гармоничное целое. И это то, что интересно автору, то, что он преследую в своем творчестве: постепенный переход от плоскости к пространству.

Я в своем творчестве шел от плоского к объему даже к тому, что превосходит собой объем, потому что мне ближе концепт скульптуры, концепт объекта Чжуан Хунъи

По признанию самого Хунъи, творческий процесс для него близок к медитации – в это же созерцательное состояние он и стремится погрузить зрителя.

Выставка открыта для посещения с 22 января по 23 мая с 10:00 до 22:00. Посетить ее сможет каждый желающий. Стоимость билета 800 рублей.

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Текст и фото: Елена Помогайбина