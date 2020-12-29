На Васильевском острове появился "Салон отверженных"

Выставка проходит в галерее "Мосты" с 18 по 30 января.

В галерее "Мосты" на Васильевском острове проходит выставка "Новые Отверженные", сообщается в официальной группе галерее в соцсети.

Название арт-группы – отсылка к "Салону отверженных" в Париже в 1860-х, где выставляли свои картины Эдуард Мане, Камиль Писсарро и другие мастера, которых не приняли в традиционный Салон. Сейчас, по словам создателей, в группе на Васильевском острове уже больше трех тысяч человек. Выставка "Новые Отверженные" проходит в галерее "Мосты" с 18 по 30 января.

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Фото: vk.com/bridgesgallery