  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове появился "Салон отверженных"
Сегодня, 18:30
41
smirenny

На Васильевском острове появился "Салон отверженных"

0 0

Выставка проходит в галерее "Мосты" с 18 по 30 января.

В галерее "Мосты" на Васильевском острове проходит выставка "Новые Отверженные", сообщается в официальной группе галерее в соцсети. 

Название арт-группы – отсылка к "Салону отверженных" в Париже в 1860-х, где выставляли свои картины Эдуард Мане, Камиль Писсарро и другие мастера, которых не приняли в традиционный Салон. Сейчас, по словам создателей, в группе на Васильевском острове уже больше трех тысяч человек. Выставка "Новые Отверженные" проходит в галерее "Мосты" с 18 по 30 января.

Ранее мы писали, что петербуржцев просят оставаться дома из-за надвигающегося снегопада.

Фото: vk.com/bridgesgallery

Теги: выставка, галерея мосты, салон отверженных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии