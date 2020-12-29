Петербуржцев просят оставаться дома из-за надвигающегося снегопада

Спасатели МЧС просят горожан и гостей Петербурга воздержаться от поездок по городу.

В четверг, 21 января, в Петербурге ожидается сильный снегопад. Спасатели МЧС просят петербуржцев и гостей города оставаться дома.

Губернатор Александр Беглов поручил перевести комитет по энергетике и инженерному обеспечению, комитет по благоустройству, комитет по транспорту и жилищный комитет в режим повышенной готовности на ближайшие сутки. Помимо этого горожане начали получать СМС-рассылку о надвигающемся снегопаде.

Напомним, в случае происшествия необходимо позвонить по номеру "01", с мобильного – "112" и "101".

Ранее мы писали, что на Петербург надвигается циклон "Кристоф".

Фото: Piter.TV